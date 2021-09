Lazio-Lokomotiv Mosca, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alle 15:30 di mercoledì 29 settembre Maurizio Sarri presenterà Lazio-Lokomotiv Mosca, match della seconda giornata di Europa League. La fase a gironi entra nel vivo e i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta contro il Galatasaray in Turchia. L’allenatore biancoceleste parlerà alla stampa e i temi sono tanti: la formazione di giovedì, ma anche il derby vinto ancora fresco nella memoria. Potrete seguire la conferenza stampa su Lazio Style Channel in tv e con l’emittente ufficiale del club, Lazio Style Radio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA conferenza SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alle 15:30 di mercoledì 29 settembre Mauriziopresenterà, match della seconda giornata di Europa League. La fase a gironi entra nel vivo e i biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta contro il Galatasaray in Turchia. L’allenatore biancoceleste parlerà allae i temi sono tanti: la formazione di giovedì, ma anche il derby vinto ancora fresco nella memoria. Potrete seguire lasuStyle Channel in tv e con l’emittente ufficiale del club,Style Radio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLASportFace.

