Lavoro, Landini: sicurezza è investimento, non costo (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “Serve una norma che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di sicurezza”. Lo afferma il Segretario della Cgil Maurizio Landini in un’intervista a La Stampa dopo gli ennesimi incidenti mortali sul Lavoro. Nell’incontro che i sindacati lunedì hanno avuto con il Premier Mario Draghi sono stati fatti in tema di sicurezza sul Lavoro “progressi veri – assicura Landini – La serie degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del Lavoro, salute e sicurezza devono diventare una priorità nazionali”. Per Landini “vanno aumentati i poteri ispettivi e le sanzioni. Con Draghi abbiamo condiviso la necessità che nelle imprese che non rispettano norme, o che sono soggette a incidenti, le attività possano ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “Serve una norma che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di”. Lo afferma il Segretario della Cgil Maurizioin un’intervista a La Stampa dopo gli ennesimi incidenti mortali sul. Nell’incontro che i sindacati lunedì hanno avuto con il Premier Mario Draghi sono stati fatti in tema disul“progressi veri – assicura– La serie degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del, salute edevono diventare una priorità nazionali”. Per“vanno aumentati i poteri ispettivi e le sanzioni. Con Draghi abbiamo condiviso la necessità che nelle imprese che non rispettano norme, o che sono soggette a incidenti, le attività possano ...

