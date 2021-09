Latina, rissa fuori l’alimentari dopo la vendita di alcolici: sospesa la licenza del negozio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Latina – Il Questore di Latina ha emesso un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del Tulps col quale viene sospesa, per 5 giorni, la licenza di un negozio alimentari, già notificato al titolare dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa. E’ la conseguenza di una rissa, scoppiata il 1° settembre scorso all’esterno del locale, tra 4 avventori che poco prima avevano acquistato alcolici nello stesso negozio. In quella circostanza gli autori, che nel parapiglia avevano anche infranto il parabrezza di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico, erano riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo di Polizia e Carabinieri, così come il titolare del negozio che, già colpito in passato da analogo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021)– Il Questore diha emesso un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del Tulps col quale viene, per 5 giorni, ladi unalimentari, già notificato al titolare dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa. E’ la conseguenza di una, scoppiata il 1° settembre scorso all’esterno del locale, tra 4 avventori che poco prima avevano acquistatonello stesso. In quella circostanza gli autori, che nel parapiglia avevano anche infranto il parabrezza di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico, erano riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo di Polizia e Carabinieri, così come il titolare delche, già colpito in passato da analogo ...

Advertising

News_24it : LATINA - Il Questore di Latina ha emesso un provvedimento - notificato al titolare dell'esercizio dagli agenti dell… - LatinaCorriere : Latina, licenza sospesa per rissa in un alimentari - - CorriereCitta : Latina, violenta rissa davanti un alimentari: locale chiuso dalla Polizia - CorriereCitta : Latina, rissa davanti a un alimentari: sospesa per 5 giorni la licenza al titolare - Lazio_TV : I protagonisti della lite poco prima avevano acquistato alcolici nello stesso negozio. -