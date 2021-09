Latina, rissa davanti a un alimentari: sospesa per 5 giorni la licenza al titolare (Di mercoledì 29 settembre 2021) sospesa la licenza al titolare di un negozio d’alimentari di Latina. Lo scorso primo settembre, all’esterno del locale, tra quattro persone era scoppiata una rissa. Avevano da poco acquistato alcolici nel locale. Mentre sferravano calci e pugni, era stata colpita anche un’auto lì vicino. Parabrezza rotto. Poi erano tutti scappati quando polizia e carabinieri erano giunti sul posto. Anche lo stesso proprietario dell’alimentari si era dato alla fuga. Ora il questore di Latina ha emesso un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del TULPS. La licenza sarà sospesa per 5 giorni. Non è la prima volta. Anche in passato il commerciante era stato colpito dallo stesso provvedimento sospensivo. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021)laaldi un negozio d’di. Lo scorso primo settembre, all’esterno del locale, tra quattro persone era scoppiata una. Avevano da poco acquistato alcolici nel locale. Mentre sferravano calci e pugni, era stata colpita anche un’auto lì vicino. Parabrezza rotto. Poi erano tutti scappati quando polizia e carabinieri erano giunti sul posto. Anche lo stesso proprietario dell’si era dato alla fuga. Ora il questore diha emesso un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Lasaràper 5. Non è la prima volta. Anche in passato il commerciante era stato colpito dallo stesso provvedimento sospensivo. su Il Corriere ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina rissa Cercano di difendere l'amica, 13enne cade e sbatte la testa: violenta lite tra ragazzini nel sabato sera Violenta rissa a Latina tra minorenni A seguito della lite, a causa di un presumibile spintone, un ragazzino di quasi 14 anni ha sbattuto la testa contro una cassetta delle lettere: si è provocato un ...

LATINA, RISSA DI FRONTE AL LOCALE: QUESTORE SOSPENDE LICENZA Latina Tu Latina, negozio di alimentari chiuso per cinque giorni dopo la rissa Sospesa per cinque giorni dal Questore di Latina la licenza ad un negozio di alimentari. La misura è stata presa in seguito a una rissa scaturita il primo settembre fuori dal locale tra quattro client ...

Lite all’esterno di un alimentari di Latina, il Questore chiude il locale Questo il provvedimento preso dal Questore di Latina nei confronti di un negozio di alimentari, notifica già recapitata al titolare dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa. E’ la ...

