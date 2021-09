L’Atalanta batte lo Young Boys e si prende la vetta

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tre punti per la squadra di Gasperini alla prima in casa in Champions coi tifosi: battuti 1-0 gli svizzeri e primo posto nel gruppo F. In avvio infortunio per Gosens e gol annullato ai nerazzurri: c'è il fuorigioco di Toloi prima dell'autorete di Lauper. Pericoloso Elia, Pessina spreca l'1-0 prima dell'intervallo ma non sbaglia nella ripresa su assist di Zapata. Si rivede Muriel nel finale. L'Atalanta tornerà in campo in Europa mercoledì 20 ottobre a Old Trafford contro lo United.