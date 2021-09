L’Atalanta batte di misura lo Young Boys e sale al primo posto del girone: decide Pessina (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta e Young Boys per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021-22. La prima frazione di gioco termina a reti bianche e sono due i momenti clou: al ’18 viene negato dal VAR ai bergamaschi un gol di Toloi per fuorigioco, mentre gli svizzeri al ’32 sfiorano il vantaggio con un tiro di poco a lato di Elia. Ricordiamo che la squadra di Gasperini ha perso Robin Gosens, per infortunio muscolare dopo soli 11?. al suo posto dentro il danese Maehle. Nella ripresa la Dea riparte a mille con Toloi, Pessina e Zappacosta che impegnano il portiere giallonero Von Ballmoos. Al 69? finalmente arriva il vantaggio, Zapata combatte sulla destra e riesce a entrare in area di rigore, pallone al centro e per Pessina siglare l’1-0 è un gioco da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta eper la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021-22. La prima frazione di gioco termina a reti bianche e sono due i momenti clou: al ’18 viene negato dal VAR ai bergamaschi un gol di Toloi per fuorigioco, mentre gli svizzeri al ’32 sfiorano il vantaggio con un tiro di poco a lato di Elia. Ricordiamo che la squadra di Gasperini ha perso Robin Gosens, per infortunio muscolare dopo soli 11?. al suodentro il danese Maehle. Nella ripresa la Dea riparte a mille con Toloi,e Zappacosta che impegnano il portiere giallonero Von Ballmoos. Al 69? finalmente arriva il vantaggio, Zapata comsulla destra e riesce a entrare in area di rigore, pallone al centro e persiglare l’1-0 è un gioco da ...

