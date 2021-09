Landini “Serve la patente a punti per le imprese” (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se andiamo a vedere dove e perchè succedono queste cose, lo vediamo negli appalti dove prevale l'idea che pur di lavorare va bene qualsiasi condizione o dove ci sono persone appena assunte. E' necessario cambio culturale di fondo. Serve la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. Così non si può più andare avanti, bisogna intervenire e introdurre sanzioni molto forti verso chi non rispetta salute e sicurezza”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, a SkyTg24. “Bisogna intervenire sulle assunzioni all'Ispettorato sul lavoro, nei servizi di medicina territoriale e vincolando le assunzioni alla formazione. Le aziende che non rispettano le norme di sicurezza non possono lavorare. Se vanno chiuse? E' uno dei punti discussi lunedì con il Governo e si sta lavorando a un decreto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se andiamo a vedere dove e perchè succedono queste cose, lo vediamo negli appalti dove prevale l'idea che pur di lavorare va bene qualsiasi condizione o dove ci sono persone appena assunte. E' necessario cambio culturale di fondo.la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. Così non si può più andare avanti, bisogna intervenire e introdurre sanzioni molto forti verso chi non rispetta salute e sicurezza”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale della CGIL, Maurizio, a SkyTg24. “Bisogna intervenire sulle assunzioni all'Ispettorato sul lavoro, nei servizi di medicina territoriale e vincolando le assunzioni alla formazione. Le aziende che non rispettano le norme di sicurezza non possono lavorare. Se vanno chiuse? E' uno deidiscussi lunedì con il Governo e si sta lavorando a un decreto che ...

