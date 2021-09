Landini propone lo stop immediato per le aziende che non tutelano la sicurezza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un martedì nero, quello di ieri, con sei morti sul lavoro in 24 ore. All’Humanitas di Milano due tecnici di un’impresa sono stati investiti da un getto di azoto liquido. A Padova e Torino due lavoratori sono precipitati. A Palermo un autotrasportatore è stato schiacciato dal suo tir. A Pisa un agricoltore è rimasto vittima della sua trebbiatrice. Il giorno prima, lunedì, i sindacati avevano discusso con il presidente del Consiglio Mario Draghi su come arginare il fenomeno. E ora il percorso deve continuare, dice il segretario della Cgil Maurizio Landini alla Stampa. «Serve una norma che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di sicurezza». Dopo l’incontro con il premier, Landini parla di «progressi veri. La catena degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un martedì nero, quello di ieri, con sei morti sul lavoro in 24 ore. All’Humanitas di Milano due tecnici di un’impresa sono stati investiti da un getto di azoto liquido. A Padova e Torino due lavoratori sono precipitati. A Palermo un autotrasportatore è stato schiacciato dal suo tir. A Pisa un agricoltore è rimasto vittima della sua trebbiatrice. Il giorno prima, lunedì, i sindacati avevano discusso con il presidente del Consiglio Mario Draghi su come arginare il fenomeno. E ora il percorso deve continuare, dice il segretario della Cgil Maurizioalla Stampa. «Serve una norma che fermi lesino a quando non sono ripristinate le norme di». Dopo l’incontro con il premier,parla di «progressi veri. La catena degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute e ...

