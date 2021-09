Landini (Cgil): “Bisogna sospendere le aziende senza sicurezza” (Di mercoledì 29 settembre 2021) A seguito dei sei morti sul lavoro nella giornata di ieri, il leader della Cgil Maurizio Landini dichiara di voler introdurre una legge per sospendere le attività senza adeguate norme di sicurezza. Secondo Landini, anche il premier Draghi è d’accordo. Landini e Draghi: si lavora sul dossier sicurezza Per il leader della Cgil le consultazioni con Draghi in merito al dossier sicurezza fanno progressi: La serie degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute e sicurezza devono diventare una priorità nazionale. In agenda ci sono l’aumento delle ispezioni e delle sanzioni per coloro che non garantiscono le norme di sicurezza. Assumere nuovi ispettori del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) A seguito dei sei morti sul lavoro nella giornata di ieri, il leader dellaMauriziodichiara di voler introdurre una legge perle attivitàadeguate norme di. Secondo, anche il premier Draghi è d’accordo.e Draghi: si lavora sul dossierPer il leader dellale consultazioni con Draghi in merito al dossierfanno progressi: La serie degli incidenti dimostra l’urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute edevono diventare una priorità nazionale. In agenda ci sono l’aumento delle ispezioni e delle sanzioni per coloro che non garantiscono le norme di. Assumere nuovi ispettori del ...

