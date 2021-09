L’Aifa dà il via libera all’Anakinra, il farmaco economico e sicuro contro il Covid grave (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set — L’agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera all’utilizzo dei farmaci immunomodulanti Anakinra, Baricitinib e Sarilumab per il trattamento delle forme gravi di Covid-19, cioè in pazienti ospedalizzati con polmonite e necessità di supporto respiratorio. L’Aifa dà il via libera all’Anakinra L’Aifa ha comunicato la decisione pubblicando una nota sul proprio sito. «I tre farmaci», attualmente autorizzati per altre indicazioni e quindi con «proprie specificità, si aggiungono al tocilizumab nel trattamento di soggetti ospedalizzati con Covid-19 con polmonite ingravescente sottoposti a vari livelli di supporto con ossigenoterapia. Tale decisione, basata sulle evidenze di letteratura recentemente pubblicate, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set — L’agenzia italiana del(Aifa) ha dato il viaall’utilizzo dei farmaci immunomodulanti Anakinra, Baricitinib e Sarilumab per il trattamento delle forme gravi di-19, cioè in pazienti ospedalizzati con polmonite e necessità di supporto respiratorio.dà il viaha comunicato la decisione pubblicando una nota sul proprio sito. «I tre farmaci», attualmente autorizzati per altre indicazioni e quindi con «proprie specificità, si aggiungono al tocilizumab nel trattamento di soggetti ospedalizzati con-19 con polmonite inscente sottoposti a vari livelli di supporto con ossigenoterapia. Tale decisione, basata sulle evidenze di letteratura recentemente pubblicate, ...

