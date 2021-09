La voce surreale del legno nelle sculture di Andreas Mathes

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Immaginare mondi diversi da quello appartenente alla realtà contingente, è una manifestazione artistica che ha avuto la capacità magnetica di attrarre l’osservatore proprio in virtù di quella bizzarria, di quell’essere simile a qualcosa di visto e al tempo stesso completamente differente; nella scultura infondere il senso di distacco dall’osservato, evocando un mondo possibile e slegato dalla contingenza, è stato più complesso, meno facilmente comprensibile rispetto alla pittura. L’artista di cui vi parlerò oggi riesce perfettamente a delineare una realtà parallela a quella oggettiva attraverso l’utilizzo del, materiale duttile e per questo in grado di divenireespressiva di grande intensità. Con l’inizio del Novecento la ricerca artistica si spostò dalla forma estetica e dalla riproduzione della realtà osservata verso l’esplorazione del ...