La vera nemesi del leader leghista non è la caduta di Morisi | ma la citofonata di Pillon

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si può discutere intorno al dilemma se sia più giusto ricordare a Lucale sue responsabilità nell’allestire la pubblica gogna contro gli altri, prima di finire lui al centro di un imbarazzante caso di cronaca, o se così facendo anche i suoi critici si espongano alla stessa accusa, con l’aggravante dell’ipocrisia. Ma penso che tutti possiamo convenire sul fatto che il premio per il peggiore in campo, in questa faccenda, vada assegnato senza dubbio al senatoreSimone. E dire che il campionato era agguerritissimo, a cominciare da tutti i grillini indignati dallo squadrismo digitale e dall’ipocrisia del doppio standard salviniano – loro! – primo tra tutti Giuseppe Conte, detto il Coerente. Raro caso in cui lo sdoppiamento tra il se stesso che inneggiava a populismo e sovranismo e il se stesso che oggi li combatte è ...