La vera «Bestia» si scatena contro Morisi e Salvini (Di mercoledì 29 settembre 2021) E' arrivato il contrappasso. Il dente per dente. Alla Bestia, si risponde con Bestia e mezzo. Per carità, la condotta imbarazzante di Luca Morisi, inutile negarlo, rischia di essere un colpo durissimo per la Lega. Certe ipocrisie sono politicamente indifendibili. Predicare posizioni rigidissime e poi smentirle nei comportamenti, sta gettando inevitabile discredito sui fautori di quella linea politica. E questo a prescindere dal fatto che non sappiamo ancora se Morisi abbia commesso dei reati, e non ci sono ancora evidenze sul contenuto di quel "flacone" che lo spin doctor di Salvini avrebbe regalato alle persone che ha incontrato. Eppure, assodato che lo scandalo esiste e che Morisi si difenderà ed eventualmente pagherà i suoi errori, non possiamo fare a meno di notare la ...

