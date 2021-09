La Tunisia avrà la sua prima premier donna

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) C’è sempre unavolta. Questa volta tocca allarompere con le vecchie e ataviche “tradizioni” e, per lavolta nella sua storia, sarà unaa guidare il governo del Paese. Il Presidente Kais Saied, infatti, ha scelto Najla Bouden Romdhane come prossimo primo ministro. La 63enne, che già in passato ha ricoperto ruoli all’interno della macchina amministrativa (per quel che riguarda il comparto scuola) ha ricevuto l’incarico per la formazione del nuovo governo. Najla Bouden Romdhane, laa capo del governo inL’indiscrezione arriva dall’agenzia di stampa Tap e trova conferme anche da altre fonti tunisine. La nota diffusa dalla Presidenza (laè una Repubblica semi-presidenziale), arriva a due mesi dalla ...