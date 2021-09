La Toyota Supra dedicata a Paul Walker

Leggi su wired

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La Tom’s Racing, azienda giapponese specializzata in tuning, e la rivista nipponica Safari hanno unito le forze per realizzare un’edizione speciale dellaal defunto attore, protagonista della serie cinematografica Fast & Furious.era infatti un grande fan dellaA80 e ne possedeva diversi esemplari, compresa una bianca. Tenendo conto dei gusti dell’attore la Tom’s Racing e la rivista Safari hanno quindi deciso di realizzare questa A90 in bianco opaco. Le personalizzazioni chiaramente non si fermano al solo colore della carrozzeria. L’auto è infatti stata dotata di un alettone posteriore ispirato a quello dellaA80. È stato inoltre montato un set di iconici cerchi BBS LM da 20 ...