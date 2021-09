La Tamburina è un gioiellino seriale da recuperare

Leggi su wired

(Di mercoledì 29 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=e8Qp2t9QR5k In un’epoca storica in cui la produzioneè ai suoi massimi e in cui vengono lanciate decine di titoli ogni settimana, è più che umano non riuscire a seguire tutte le novità meritevoli di attenzioni. Anzi, lo spettatore forse vive sempre di più l’ansia di non riuscire a stare al passo con tutte le serie del momento. Ben vengano ogni tanto, dunque, dei recuperi che riaccendono la luce su titoli che, nella foga della novità del giorno ci siamo persi. Lo fa per esempio LaF, il canale Feltrinelli di Sky che dal 28 settembre ripropone La, miniserie di spionaggio prodotta dall’americana Amc e da noi arrivata qualche anno fa, fin troppo in sordina, su Amazon Prime Video per poi passare, altrettanto silenziosamente, nel catalogo di StarzPlay dov’è tuttora. Il debutto su LaF ci permette però di ...