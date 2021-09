La sera andavamo al Viminale: feste, potere e caduta di Salvini & Co. (Di mercoledì 29 settembre 2021) Era uno e trino: ministro, vicepremier e grande capo. Adesso è solo. “De plus en plus isolé en Italie”, secondo Le Monde. Si sparava le dirette social dal tetto del Viminale. Ora è costretto ad andare in tv. A essere tollerante più che garantista nei confronti dell’amico fragile. Girava l’Italia. Faceva scorpacciate di immigrati. Fermava barconi. Acchitava comizi ovunque. Lo contestavano i centri sociali e i balconi, mica Giancarlo Giorgetti. Era un brand. Lo consigliava Luca Morisi, lo gestiva Andrea Paganella. La Bestia. Uno staff da Scià di Persia. Le feste nell’appartamento del ministero. Odore di zolfo. Curve nella memoria. La sera andavamo al Viminale. Che fu la Via Veneto del Salvinismo. Salvini scavalcava montagne, brandiva rosari e forti princìpi. Al ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Era uno e trino: ministro, vicepremier e grande capo. Adesso è solo. “De plus en plus isolé en Italie”, secondo Le Monde. Si sparava le dirette social dal tetto del. Ora è costretto ad andare in tv. A essere tollerante più che garantista nei confronti dell’amico fragile. Girava l’Italia. Faceva scorpacciate di immigrati. Fermava barconi. Acchitava comizi ovunque. Lo contestavano i centri sociali e i balconi, mica Giancarlo Giorgetti. Era un brand. Lo consigliava Luca Morisi, lo gestiva Andrea Paganella. La Bestia. Uno staff da Scià di Persia. Lenell’appartamento del ministero. Odore di zolfo. Curve nella memoria. Laal. Che fu la Via Veneto delsmo.scavalcava montagne, brandiva rosari e forti princìpi. Al ...

