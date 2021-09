La segnalazione dell'ordine dei medici alla Prefettura: 'Quella Tv è no vax e anti Green pass' (Di mercoledì 29 settembre 2021) PESARO - Nell'ultimo consiglio dell'ordine dei medici, è stata discussa e formalizzata all'unanimità una segnalazione da inoltrare agli enti competenti (ordine dei giornalisti e Prefettura) nei ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 settembre 2021) PESARO - Nell'ultimo consigliodei, è stata discussa e formalizzata all'unanimità unada inoltrare agli enti competenti (dei giornalisti e) nei ...

Advertising

p1c98 : @PaoloRonk Manco una segnalazione dell'autore. Pulciari. - AleksLepri : RT @Signor_Chester: @AleksLepri Sono molto curioso di sapere come diavolo si fa a saperlo prima. La segnalazione uno la fa per chiarire un… - Signor_Chester : @AleksLepri Sono molto curioso di sapere come diavolo si fa a saperlo prima. La segnalazione uno la fa per chiarire… - annamilanam1 : RT @ElisaB_75: @actarus1070 @GiulioMarini2 Nel Reg.UE 953/21, la traduzione italiana del Considerando 36 sul divieto di discriminazione ome… - laura_nalon : Empatia, più che retention. Ecco quello che ci vuole in questa virtual enterprise fatta di remote (o smart?) workin… -