La scuola che resiste (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il maestro elementare Franco Lorenzoni introdurrà un incontro dedicato alle nuove sfide che la pandemia ha posto all’insegnamento. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il maestro elementare Franco Lorenzoni introdurrà un incontro dedicato alle nuove sfide che la pandemia ha posto all’insegnamento. Leggi

Advertising

mara_carfagna : Teatri, stadi e cinema tornano quasi alla normalità. La scuola, che era la grande preoccupazione, resta aperta in s… - _Nico_Piro_ : La mancanza della scuola si manifesta nella mancanza di comprensione ed ecco che chi si è visto rubare l'infanzia n… - _Nico_Piro_ : Un aspetto molto importante dei danni delle guerre e (come tutti quelli a lungo termine) assolutamente dimenticati:… - gael99 : RT @Lingottoro: Ieri sono andata a prendere mio figlio a scuola prima dell' orario d'uscita. La segretaria mi ha ripetuto per 20 mnt che se… - doomgl : RT @Signor_Chester: Vi chiedo una mano. Chiedo (davvero) per un amico di Milano. Abbiamo necessità di querelare una scuola superiore che ch… -