La Russia ha minacciato di bloccare YouTube

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Mosca – dopo che la piattaforma di video-sharing ha rimosso due canali in lingua tedesca dell’emittenteToday per aver violato le regole sulla diffusione di informazioni sul coronavirus. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, l’ente regolatore dei media, Roskomnadsor, ha annunciato che l’accesso anel Paese potrebbe essere bloccato parzialmente o completamente. Roskomnadsor ha scritto a Google, che è proprietaria di, chiedendo che tutte le restrizioni a Rt vengano rimosse “al più presto”. In caso contrario Google riceverà un richiamo formale. Secondo l’ente russo, la società americana ha violato “i principi di base della libera distribuzione dell’informazione e del libero accesso ad essa”, sostenendo che quello contro Rt è un “atto di censura dei media russi”.

