La risposta stizzita di Draghi al giornalista che gli chiede se il suo futuro è al Quirinale | VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Avviso ai naviganti: non chiedete più al Presidente del Consiglio risposte alla domanda sul possibile futuro di Mario Draghi al Quirinale. Il capo del governo, oggi protagonista della conferenza stampa dopo l'approvazione del NADEF (la nota di aggiornamento al documenti di economia e finanza), ha risposto stizzito all'ennesima richiesta di un suo commento alle indiscrezioni che trapelano sugli organi di stampa. E lo fa citando il rispetto nei confronti dell'attuale Presidente della Repubblica e ricordando che lui non ha voce in capitolo, visto che tutto dipenderà dalle scelte che saranno fatte dal Parlamento. Non chiedete più a #Draghi se il suo futuro è al Quirinale pic.twitter.com/HztY8eaFh6 — Ubaldo Giovane (@UbaldoGiovane) September 29, ...

