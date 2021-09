La ripresa aiuta i conti: nella manovra ci saranno 18 miliardi in più (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 2021 meglio delle previsioni. Con il Pil che sale, e debito e deficit che scendono. E in più si apre uno spazio fiscale da 18 miliardi di euro per impostare la legge di bilancio e provare a consolidare il rimbalzo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi porta oggi in Consiglio dei ministri la Nadef, ovvero la Nota che aggiorna il Documento di economia e finanza (Def) e che contiene i numeri dell’economia italiana. Tutti al di sopra delle previsioni di aprile, quando si parlava di un Pil a +4,5%. Il Prodotto interno lordo, come già anticipato più volte da Draghi e dal ministro dell’Economia Daniele Franco, rimbalza del 6% quest’anno (dopo il tonfo a -9% del 2020). Con l’indebitamento che scende: il deficit passa dall’11,8 al 9,5% e il debito pubblico dal 159,8 al 155%. L’accelerazione nel 2021 comporterà però una revisione al ribasso per il 2022: ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 2021 meglio delle previsioni. Con il Pil che sale, e debito e deficit che scendono. E in più si apre uno spazio fiscale da 18di euro per impostare la legge di bilancio e provare a consolidare il rimbalzo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi porta oggi in Consiglio dei ministri la Nadef, ovvero la Nota che aggiorna il Documento di economia e finanza (Def) e cheene i numeri dell’economia italiana. Tutti al di sopra delle previsioni di aprile, quando si parlava di un Pil a +4,5%. Il Prodotto interno lordo, come già anticipato più volte da Draghi e dal ministro dell’Economia Daniele Franco, rimbalza del 6% quest’anno (dopo il tonfo a -9% del 2020). Con l’indebitamento che scende: il deficit passa dall’11,8 al 9,5% e il debito pubblico dal 159,8 al 155%. L’accelerazione nel 2021 comporterà però una revisione al ribasso per il 2022: ...

