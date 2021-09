La regina Elisabetta diventa detective ma solo in un libro

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La regina Elisabetta II che si trasforma in un detective per risolvere un caso di omicidio nel castello di Windsor. Non è la realtà ma la finzione del romanzo The Windsor Knot della scrittrice britannica Sophia J. Bennett. Un avvincente racconto giallo ma anche un ritratto accurato e fedele della sovrana, che tratteggia il carattere e le abitudini reali di Elisabetta grazie a un minuzioso lavoro di ricerca e alle rivelazioni di diverse fonti.