La “profezia” di Bergoglio | “Nel 2025 ci sarà Papa Giovanni XXIV”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Città del Vaticano – “Ho invitato ila visitare Ragusa in occasione del settantacinquesimo anniversario della fondazione della Diocesi nele il Santo Padre ha fatto un sorriso e un cenno di assenso e con una battuta mi ha risposto dicendo che nela fare quella visita…”. A raccontarlo è il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, che due giorni fa è stato ricevuto in udienza privata daFrancesco nella Biblioteca del palazzo apostolico in Vaticano. “Si è trattato – ha aggiunto il vescovo – di un colloquio semplice cordiale e affettuoso che ha lasciato in me una profonda traccia dell’animo paterno e dello spirito apostolico del Santo Padre. Abbiamo parlato di vari argomenti legati alla vita della nostra Diocesi e ho ...