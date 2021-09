La procuratrice di Verona smentisce l’avvocato di Morisi: «Nessun nuovo indagato: lui è l’unico» (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Allo stato attuale non c’è un secondo indagato». A dirlo è la procuratrice di Verona Angela Barbaglio nell’ambito dell’inchiesta per droga che coinvolge l’ex social media manager della Lega Luca Morisi. «C’è un unico indagato ed è Morisi», precisa Barbaglio in relazione a quanto poche ore fa la difesa dello stesso ex social media manager aveva rivelato. Il legale di Morisi Fabio Pinelli aveva parlato di «un secondo uomo di nazionalità romena indagato». Lo stesso che ai Carabinieri ha raccontato di un flacone «quasi pieno, da 125 millilitri, contenente droga dello stupro» appartenente a Morisi. La difesa dell’ex capo della “Bestia” aveva però replicato smentendo tutto: «Il flacone con il liquido non era suo». A questo proposito la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Allo stato attuale non c’è un secondo». A dirlo è ladiAngela Barbaglio nell’ambito dell’inchiesta per droga che coinvolge l’ex social media manager della Lega Luca. «C’è un unicoed è», precisa Barbaglio in relazione a quanto poche ore fa la difesa dello stesso ex social media manager aveva rivelato. Il legale diFabio Pinelli aveva parlato di «un secondo uomo di nazionalità romena». Lo stesso che ai Carabinieri ha raccontato di un flacone «quasi pieno, da 125 millilitri, contenente droga dello stupro» appartenente a. La difesa dell’ex capo della “Bestia” aveva però replicato smentendo tutto: «Il flacone con il liquido non era suo». A questo proposito la ...

Advertising

Radio1Rai : Prosegue l’inchiesta per droga della Procura di Verona su Luca #Morisi, ex guru della comunicazione social di Matt… - blusewillis1 : RT @cardinale_anna: Salvini prende schiaffi anche dai magistrati di Verona. #Morisi #salvinivergognati #29settembte La procuratrice di… - laramps : RT @SimoneAlliva: 'L'unico indagato per questo procedimento è Luca #Morisi'. Lo ha detto al Giornale Radio Rai la procuratrice capo di Ve… - frapermela : RT @cardinale_anna: Salvini prende schiaffi anche dai magistrati di Verona. #Morisi #salvinivergognati #29settembte La procuratrice di… - Raffael64626899 : RT @cardinale_anna: Salvini prende schiaffi anche dai magistrati di Verona. #Morisi #salvinivergognati #29settembte La procuratrice di… -