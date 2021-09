La procuratrice di Verona si difende dagli attacchi della Lega (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse. Altrimenti è solo un insulto all’intelligenza delle persone». Lo dice al Corriere la procuratrice di Verona Angela Barbaglio che, con il pubblico ministero Stefano Aresu, gestisce il fascicolo per cessione di stupefacenti in cui è indagato Luca Morisi, lo stratega della comunicazione social di Matteo Salvini che un mese e mezzo fa ha lasciato l’incarico dopo aver subito una perquisizione dei carabinieri nel suo appartamento di Palazzo Moneta a Belfiore, nel Veronese. Salvini ha parlato di «attacco alla Lega» e di «campagna mediatica e giudiziaria a cinque giorni dalle elezioni». Ma Barbaglio risponde: «Ho l’assoluta certezza che nulla è stato detto da noi e posso assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri, quindi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse. Altrimenti è solo un insulto all’intelligenza delle persone». Lo dice al Corriere ladiAngela Barbaglio che, con il pubblico ministero Stefano Aresu, gestisce il fascicolo per cessione di stupefacenti in cui è indagato Luca Morisi, lo strategacomunicazione social di Matteo Salvini che un mese e mezzo fa ha lasciato l’incarico dopo aver subito una perquisizione dei carabinieri nel suo appartamento di Palazzo Moneta a Belfiore, nel Veronese. Salvini ha parlato di «attacco alla» e di «campagna mediatica e giudiziaria a cinque giorni dalle elezioni». Ma Barbaglio risponde: «Ho l’assoluta certezza che nulla è stato detto da noi e posso assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri, quindi ...

