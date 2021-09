La procuratrice di Verona risponde a Salvini su Morisi | «Chi parla di complotto insulta l’intelligenza della gente»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) «Ho l’assoluta certezza che nulla è stato detto da noi e posso assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri, quindi sinceramente non capisco proprio questa uscita. Del resto per noino i fatti». Angela Barbaglio,capo dioggi in un’intervista rilasciata al CorriereSera alle accuse di Matteosul caso. Il leaderLega avevato di «attacco gratuito a 5 giorni dal voto» adombrando l’ombra di uncontro di lui. Accuse che Barbaglio respinge nel colloquio con Fiorenza Sarzanini: «Trattiamo questo fascicolo come tutti gli altri. Peraltro si tratta di una storia banale che risale alla scorsa estate. La perquisizione è avvenuta a metà agosto, che ...

procuratrice della Repubblica di Verona Angela Barbaglio

Angela Barbaglio, capo di Verona, risponde oggi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera alle accuse di Matteo Salvini sul caso Morisi. Il leader della Lega aveva parlato di "attacco gratuito". Anche la procuratrice incaricata del caso, Angela Barbaglio, conferma: "Non mi pare risulti altra..." Il telefono di Luca Morisi trilla come da un altro mondo. Il suo avvocato, Fabio Pinelli, non risponde alle domande e non rilascia dichiarazioni. I carabinieri della compagnia di San Bonifacio hanno dovuto inviare il tutto al laboratorio di analisi del comando provinciale dei carabinieri di Verona.