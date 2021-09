La Procura di Marsala accusa la “televisione” per i depistaggi nel caso Denise Pipitone

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Prove schiaccianti, testimonianza affidabili e ricostruzioni veritiere e verosimili. Ma solo nei salotti televisivi e nelle trasmissioni che hanno tenuto alta l’attenzione suldella sparizione di. L’ultima vicenda di questo infinitodi cronaca nera (e giudiziaria) riguarda l’archiviazione della posizione (e delle accuse) nei confronti di Anna Corona – ex moglie del padre della piccola scomparsa il 1° settembre del 2004 da Mazara del Vallo – e Giuseppe della Chiave (il nipote di un testimone, sordomuto e ora deceduto, che lo avrebbe indicato come esecutore materiale del rapimento), con ladiche lancia una forteal sistema televisivo italiano. LEGGI ANCHE > Gli spettatori più accaniti di Chi l’ha visto dicono basta al ...

Nella richiesta di archiviazione per Anna Corona e Giuseppe della Chiave - con cui ladiha messo il punto all'inchiesta - web, televisioni e giornali sono di fatto imputati, tra le ...Il caso di Denise Pipitone è tornato con forza in testa alle cronache dopo la riapertura delle indagini da parte delladi, e negli ultimi mesi si sono registrate diverse evoluzioni nello spettro dell'inchiesta. Oggi Piera Maggio , madre della bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, ...Piera Maggio lancia un messaggio in cui sottolinea la sua certezza sul rapimento della figlia, Denise Pipitone. Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi ...Durissimo atto di accusa della Procura di Marsala contro la morbosità dei talk show sul caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone ...