La nuova serie di Sarah Drew è Amber Brown di AppleTV+: trama e cast (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nuova serie di Sarah Drew dopo Cruel Summer di Freeform, disponibile su Amazon, è una serie originale di AppleTV+. L'ex April Kepner di Grey's Anatomy reciterà in Amber Brown, accanto alla piccola Carsyn Rose (già vista in The Rookie), Darin Brooks (Blue Mountain State) e l'esordiente Liliana Inouye. La nuova serie di Sarah Drew è una commedia di Apple TV+ basata sui libri bestseller di Paula Danziger, è scritta e diretta da Bonnie Hunt (Life with Bonnie), che è anche produttrice esecutiva e showrunner. Le riprese della serie, prodotta da Boat Rocker, sono già in corso a Salt Lake City.

