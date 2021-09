La nuova Greta si chiama Vanessa E il clima diventa “Black lives matter”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Il vittimismo frignone diThunberg, l’ormai diciottenne svedese, a quanto pare non basta più. È necessario andare oltre e far scendere in campo una forma più sofisticata di frignacciume trendy. SiNakate, ugandese che ha partecipato alla kermesse milanese organizzata per dare spazio alle menti più brillanti (perdonate la facile ironia) interessate a stracciarsi le vesti per Terra mammà, blaterando retorica green estremamente spicciola. Quando è moda è moda Gli amanti della causa affermano che non si tratta di qualcosa di organizzato, ovvero di uno spodestamento pianificato della reginetta con le trecce perché quest’ultima ha già terminato il proprio carburante e si limita a rompere le palle. Loro asseriscono che si tratta di un vortice di senso civico che sta travolgendo i ventenni di tutto il mondo ...