La Moviola del CorSport: l’esperto Cakir ha diretto la gara come un arbitrucolo medio (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Moviola di Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, dà 4,5 in pagella all’arbitro Cakir, responsabile di aver indirizzato il risultato di Milan-Atletico Madrid, in Champions, con le sue decisioni. “Onestamente sorprendente come un arbitro esperto come Cakir, 53 partite in Champions, una finale e sei semifinali nella massima competizione europea in curriculum, finisca per dirigere come un arbitrucolo medio, facendosi condizionare (lui e il VAR Bitigen) anche in occasione dell’episodio finale”. Si riferisce al rigore, e, scrive, “quello non è mai rigore”. Sull’episodio del pallone finito tra Kalulu e Lemar, scrive: “il VAR impiega oltre due minuti e mezzo a decidere, la colpa di Bitigen è grave e doveva portare il collega in campo al monitor: il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, dà 4,5 in pagella all’arbitro, responsabile di aver indirizzato il risultato di Milan-Atletico Madrid, in Champions, con le sue decisioni. “Onestamente sorprendenteun arbitro esperto, 53 partite in Champions, una finale e sei semifinali nella massima competizione europea in curriculum, finisca per dirigereun, facendosi condizionare (lui e il VAR Bitigen) anche in occasione dell’episodio finale”. Si riferisce al rigore, e, scrive, “quello non è mai rigore”. Sull’episodio del pallone finito tra Kalulu e Lemar, scrive: “il VAR impiega oltre due minuti e mezzo a decidere, la colpa di Bitigen è grave e doveva portare il collega in campo al monitor: il ...

Advertising

luigieannadaude : RT @Mau_Romeo: 2019/20 Ottavi A #PortoJuve 2-1 Arbitro: Del Cerro Grande???? 94' Zaidu travolge Ronaldo in area, l'arbitro lascia correre...… - luigieannadaude : RT @Mau_Romeo: 2017/18 Quarti #JuveReal 0-3 Arbitro: Çakir???? Fallo su Cuadrado in area al 94°, l'arbitro fischia la fine del match ???VAR no… - napolista : La Moviola del CorSport: l’esperto Cakir ha diretto la gara come un arbitrucolo medio Il rigore non c’è e il giall… - Ivan15663521 : @RikiMassacci @FrancescoOrdine Mi aspettavo da te un : bidone al posto del cuore. Ieri alla moviola hanno dimostrat… - infoitsport : Milan-Atletico, la moviola del CorSport: 'Follie Cakir. Nel VOR giocavano a carambola?' -