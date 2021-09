La mossa di Draghi: 'Roma candidata per Expo 2030' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un'occasione unica per ridare smalto all'immagine di una Capitale da tempo sbiadita . L'Expo 2030 a Roma potrebbe essere davvero l'opportunità per risollevare la Città Eterna, abbrutita da anni di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un'occasione unica per ridare smalto all'immagine di una Capitale da tempo sbiadita . L'potrebbe essere davvero l'opportunità per risollevare la Città Eterna, abbrutita da anni di ...

Advertising

vivinbaro : RT @mariamacina: Il popolo non si è ancora reso conto del bene che #Renzi ha fatto al Paese con la mossa del governo Draghi. L'Italia sta… - luciapanizio : RT @mariamacina: Il popolo non si è ancora reso conto del bene che #Renzi ha fatto al Paese con la mossa del governo Draghi. L'Italia sta… - Stupormundi66 : RT @mariamacina: Il popolo non si è ancora reso conto del bene che #Renzi ha fatto al Paese con la mossa del governo Draghi. L'Italia sta… - apavo75 : RT @mariamacina: Il popolo non si è ancora reso conto del bene che #Renzi ha fatto al Paese con la mossa del governo Draghi. L'Italia sta… - pary1977 : RT @mariamacina: Il popolo non si è ancora reso conto del bene che #Renzi ha fatto al Paese con la mossa del governo Draghi. L'Italia sta… -