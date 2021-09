La morale di Salvini ha il volto di Giano Bifronte. Il caso Morisi e la vera natura della Lega. Giustizialista con tutti, salvo gli amici (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel salotto di un caro amico intellettuale, sfogliando uno dei suoi meravigliosi cataloghi sull’antichità, mi imbatto nell’immagine del Giano Bifronte. “Toh, il nuovo simbolo per la Lega di Matteo Salvini!”, esclama lui. Scoppiamo a ridere. Una risata amara a cui fa da sottofondo il ricordo della loro sciagurata gestione governativa, quando erano alla barra di comando, e la speranza che la gente provata da problemi seri non si illuda di trovare risposta in chi non riesce a sciogliere i nodi sulla propria identità, non avendone una ma almeno due. QUANTA AMBIGUITÀ. La Lega che siede al tavolo della maggioranza di un governo capitanato da quella grande personalità che è Mario Draghi (invidiataci anche in terre teutoniche) mostra tutte le sue ambiguità. Le assenze tra i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel salotto di un caro amico intellettuale, sfogliando uno dei suoi meravigliosi cataloghi sull’antichità, mi imbatto nell’immagine del. “Toh, il nuovo simbolo per ladi Matteo!”, esclama lui. Scoppiamo a ridere. Una risata amara a cui fa da sottofondo il ricordoloro sciagurata gestione governativa, quando erano alla barra di comando, e la speranza che la gente provata da problemi seri non si illuda di trovare risposta in chi non riesce a sciogliere i nodi sulla propria identità, non avendone una ma almeno due. QUANTA AMBIGUITÀ. Lache siede al tavolomaggioranza di un governo capitanato da quella grande personalità che è Mario Draghi (invidiataci anche in terre teutoniche) mostra tutte le sue ambiguità. Le assenze tra i ...

