La Milanesiana | gli appuntamenti autunnali | da Milano a Parigi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Life&People.it Elisabetta Sgarbi è fiera di presentare tutti glidella2021. Il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti, torna con 5 nuoviiniziati il 25 settembre a Codogno. La manifestazione, quest’anno toccherà anche l’estero: è infatti in programma una speciale tappa a, prevista per il prossimo 17 novembre. Ma andiamo con ordine. Con glidellafa il suo ritorno uno straordinario festival di respiro internazionale. Ogni anno, l’evento mette in relazione i mondi interconnessi di letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport. Un mix di estremo interesse culturale, nonché un’occasione ...

Advertising

HankHC91 : RT @Webl0g: La Milanesiana 2021, dal 25 settembre gli appuntamenti d’autunno - LaMilanesiana : RT @Webl0g: La Milanesiana 2021, dal 25 settembre gli appuntamenti d’autunno - bettywrong : RT @Webl0g: La Milanesiana 2021, dal 25 settembre gli appuntamenti d’autunno - MusicTvOfficial : .@LaMilanesiana 2021, dal 25 settembre gli appuntamenti d'autunno ???? - franco_sala : RT @Paoletta_F: .@LaMilanesiana 2021, dal 25 settembre gli appuntamenti d'autunno -

Ultime Notizie dalla rete : Milanesiana gli

Sky Tg24

Vediamo quanto Magatti prende da Tiepolo ma anche quantodà. Il dialogo fra lombardi e veneti va tutto indagato, lo faremo in questa mostra". I due Magatti di cui parlerai alla? "......Sgarbi racconta la nuova edizione 'Cinque appuntamenti per chiudere questa lunga. ... La Milanesina 2021,appuntamenti La ventiduesima edizione de La Milanesina riparte con 5 appuntamenti ...«La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi torna in autunno con 5 nuovi appuntamenti a partire dal 25 settembre a Codogno (LO), fino ad arrivare per la prima volta oltre i ...Milano - Lunedì 18 ottobre 2021 , alle ore 20.00, presso il Teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14), si tiene una nuova serata nell'ambito della Milanesiana d'Autunno , festival diretto ...