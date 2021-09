La Merope di Elkann investe 100 mln nell’immobiliare a Roma

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Johnpunta sugli investimenti immobiliari a. Come riporta Milano Finanza,Assest Management, società fondata da Pietro Croce e partecipata dal presidente di Exor, ha concluso la sua prima operazione nella Capitale., a cui partecipa anche Federico Imbert, responsabile di Credit Suisse in Italia, ha investito circa 100 milioni di euro per L'articolo