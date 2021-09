La Lega Serie A replica a Sarri: «Sorprende che uno come lui non ricordi il regolamento» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio Sarri, per non abbandonare la tradizione, ha pianto anche stavolta. Lo ha fatto alla vigilia della partita di Europa League di domani contro la Lokomotiv Mosca. C’è da valutare una scelta assurda della Lega che ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla fine della partita di Europa League: è fuori dal mondo, ma dobbiamo adeguarci. Dichiarazioni cui ha prontamente replicato la Lega. La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri sulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il regolamento delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maurizio, per non abbandonare la tradizione, ha pianto anche stavolta. Lo ha fatto alla vigilia della partita di Europa League di domani contro la Lokomotiv Mosca. C’è da valutare una scelta assurda dellache ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla fine della partita di Europa League: è fuori dal mondo, ma dobbiamo adeguarci. Dichiarazioni cui ha prontamenteto la. LaA accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Mauriziosulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti.che un allenatore vincente in Italia e in Europa nonche ildelle ...

