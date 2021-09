La Lega B ha eletto un nuovo membro del Consiglio direttivo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Assemblea delladi Serie B, riunita a Milano hail presidente e amministratore unico dell’Alessandria, Luca Di Masi,del, in sostituzione dell’ex presidente della Spal, Walter Mattioli. Confermato dall’Assemblea il Concorso per il miglior campo che da diverse stagioni prevede una premiazione, a fine stagione, per i club più virtuosi e ha l’obiettivo di garantire la miglior condizione del terreno di gioco dal punto di vista estetico, della praticabilità e delle performance. L’Area marketing ha proceduto alla condivisione con l’Assemblea circa l’aggiornamento di alcuni benefit per i partner commerciali, relativi al minutaggio led nei campi durante le partite di campionato. In conclusione le comunicazioni del presidente Mauro Balata, ...