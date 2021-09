“La Lazio ha vinto il derby grazie ad Immobile!” | le dichiarazioni dell’esperto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva ai microfoni di OCW Sport di Immobile, dopo le polemiche delle ultime settimane. Le sue parole “Immobile hail. È stato l’immagine della vittoria biancoceleste. Ha giocato una grande partita. Ha smentito chi non considerava le sue qualità oltre al gol. Ha giocato per la squadra ed è stato eccezionale nel servire i compagni. Sarri? Inutile dopo poco dare giudizi affrettati. C’è bisogno di tempo e ognuno deve giudicare quello che vede”. Il noto giornalista, esperto di mercato, ha anche parlato della situazione in casa Bologna, legata al caso Mihajlovic: “Non rischia al momento ma c’è una riflessione in atto, specie dopo l’addio di Sabatini, che secondo me ha fatto benissimo”. LEGGI ANCHE: Bologna, Mihajlovic traballa: già contattato il sostituto LEGGI ANCHE: “Finalmente sta meglio e ...

...sua squadra dovrà cercare il riscatto dopo la falsa partenza di due giovedì fa (Galatasaray -... Abbiamoentrambe le partite, ma abbiamo sofferto : all'andata ce la risolse una giocata di ...... anche Sergej Milinkovic Savic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di- Lokomotiv ... Sul derby ancora… 'Il derbyci darà sicuramente una spinta in più per le prossime ...In vista del match in Europa League contro il Lokomotiv Mosca, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa: “Per noi è un test importante dopo il derby, perché giocare que ..."Non lo so, le mie valutazioni sono che Leiva avesse subito fallo e non commesso. Si protesta su un rigore con Zaniolo in fuorigioco, per questo non poteva mai esserlo rigore. Poi penso che il rigore ...