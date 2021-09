La Juventus batte i campioni in carica del Chelsea grazie ad un Chiesa formato Europeo ed una difesa super (Di mercoledì 29 settembre 2021) La cronaca del secondo tempo 90' 89' Cartellino giallo per Cuadrado che dopo il ribaltamento di fronte ci mette troppo tempo a battere il calcio d'angolo. outstream 87' Nulla di fatto, si riparte dal ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) La cronaca del secondo tempo 90' 89' Cartellino giallo per Cuadrado che dopo il ribaltamento di fronte ci mette troppo tempo are il calcio d'angolo. outstream 87' Nulla di fatto, si riparte dal ...

Advertising

GoalItalia : #Chiesa, umiltà e difesa ?? La Juventus batte i campioni d'Europa ?? #JuveChelsea - repubblica : Champions, la Juventus batte il Chelsea 1-0 grazie a un gol di Chiesa a inizio ripresa - mariarosarossi8 : RT @dayfootball1981: #JuveChelsea Non é il Malmo,non é la finale,non é Guardiola,Adani non sará felice,ma gente,Allegri che batte la campio… - Sammax883B : RT @JuvMania: La #Juventus batte il #Chelsea per 1-0 con il gol di #Chiesa e guida il girone a punteggio pieno. #JuventusChelsea #ForzaJuv… - yoshi5477 : RT @jup1897: FINITAAAAAA?? la #Juventus batte il Chelsea per 1-0 grazie al goal di @federicochiesa ?? #JuveChelsea #Juve #ucl #ChampionsLe… -