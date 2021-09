La Juventus batte i campioni d' Europa del Chelsea

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il gol di Chiesa ha permesso alladire 1-0 ildi Tuchel e Lukaku. Primo posto nel girone per i bianconeri. L'Atalanta1-0 lo Young Boys ed è prima nel suo girone: brutto infortunio per Gosens

Bella vittoria dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini chedi misura per 1 - 0 gli svizzeri ... La cronaca della partita Laparte a ritmo lento con il Chelsea più aggressivo. Il primo tiro ...... ricevendo da Bernardeschi e indovinando il mancino che porta avanti 1 - 0 la. Il Chelsea ... Malinovskiyuna punizione che Toloi rimette al centro e trova l'autogol di Lauper ma il ...PIERO CHIMENTI - La Juventus, priva dei suoi attaccanti Dybala e Morata, infortunati, si presenta all'Allianz Stadium contro il Chelsea. Allegri per l'occasione schiera un attacco inedito composto da ...(ANSA) - ROMA, 29 SET - Juventus batte Chelsea 1-0 (0-0) in una partita della 2/a giornata del Girone H della Champions League disputata sul ...