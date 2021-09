La Generazione Z crede nella monogamia ma senza il matrimonio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prima di sposarsi e di creare una famiglia spesso ai giovani viene detto di dimenticarsi delle relazioni affettive libere, contribuendo a dipingere ilcome quel periodo della vita in cui “finisce il divertimento” e si impone la realtà della vita. Nonostante questo, laZ (gli under 24) è determinata a trovare “la persona giusta”.Secondo un’indagine condotta da Ashley Madison, la piattaforma online con oltre 70 milioni di iscritti in tutto il mondo alla ricerca di love affaire extraconiugali, è emerso che gli iscritti sotto i 24 anni sono alla ricerca della loro metà, ma in modo diverso da come ci si potrebbe aspettare.“Stiamo riscontrando da parte dei nostri utenti più giovani il desiderio di ridisegnare ciò che significa vivere una vita di coppia secondo la propria visione”, spiega Christoph Kraemer, Managing ...

"I ragazzi che appartengono alla Generazione Z sono molto più pratici e concreti di quanto possiamo immaginare. Non sono poco romantici ma, semplicemente, non vedono nel matrimonio il coronamento di ...