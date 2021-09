La figlia di 1 mese piange, la getta contro il letto: muore dopo 14 anni, ma il padre non è colpevole di omicidio (Di mercoledì 29 settembre 2021) La figlia di 1 mese piange, la getta contro il letto. Una sera di agosto del 2000 il padre di Maisie era stato lasciato da solo nella sua casa di Londra con “quella fottuta bambina urlante” dalla madre della piccola. La bimba non smetteva di piangere così l’uomo ha pensato bene di scaraventarla contro il letto: ha subito ferite che le hanno cambiato per sempre la vita, portandola alla morte nel 2014. Ma Dean Smith, oggi 46 anni, è riuscito ad evitare la condanna per omicidio volontario. Ha condannato la vita della figlia a un vero e proprio inferno quando l’ha ferita orribilmente da piccola nell’agosto del 2000. La piccola Maisie Newell è morta quando aveva 14 ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi 1, lail. Una sera di agosto del 2000 ildi Maisie era stato lasciato da solo nella sua casa di Londra con “quella fottuta bambina urlante” dalla madre della piccola. La bimba non smetteva dire così l’uomo ha pensato bene di scaraventarlail: ha subito ferite che le hanno cambiato per sempre la vita, portandola alla morte nel 2014. Ma Dean Smith, oggi 46, è riuscito ad evitare la condanna pervolontario. Ha condannato la vita dellaa un vero e proprio inferno quando l’ha ferita orribilmente da piccola nell’agosto del 2000. La piccola Maisie Newell è morta quando aveva 14 ...

Advertising

ReTweet_Star : RT @SpaamIsBack: Ciao ragazza che mi hai sorriso in bici. Lascio i due figli al primo che passa e ti raggiungo subito. E non importa se l'a… - smilingda : RT @SpaamIsBack: Ciao ragazza che mi hai sorriso in bici. Lascio i due figli al primo che passa e ti raggiungo subito. E non importa se l'a… - SpaamIsBack : Ciao ragazza che mi hai sorriso in bici. Lascio i due figli al primo che passa e ti raggiungo subito. E non importa… - _wTf3_ : RT @michelegiorgio2: La deputata palestinese e dirigente del Fronte popolare Khalida Jarrar è stata liberata dopo 30 mesi di carcere in Isr… - FilippiGeo : @SandraM0027 @Tomi58008739 @QLexPipiens guardi mia figlia 7 anni, eutirox a vita, un mese dopo i (12) vaccini della… -