La fiaba sul comò Da domenica 3 ottobre | la seconda edizione della Rassegna Teatrale per tutta la famiglia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Spazio Rossellini – Roma LASUL COMO’ II ed. Dal 3ladedicata ai bambini e alle famiglie Allo Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinareRegione Lazio, da2021 alle 16, va in scena laLasulpromossa da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio. La, nata lo scorso anno come format digitale e che ha riscosso un incredibile successo di pubblico online, è stata quest’anno ripensata per andare in scena dal vivo con cinque appuntamenti. Con l’ideazione di Katia Caselli, coordinatrice artistico-progettuale dello Spazio Rossellini, La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Maestra scrive ai bambini una lettera sul no Green pass. I medici: 'Messaggio pessimo' #ANSA - AnnamariaGalav2 : RT @quartobloccoRo: Egli le disse : ' mmazza quanto sei bona Lei le rispose : ' mmazza quanto sei stronzo... e la fiaba comincio' ... ' c'… - quartobloccoRo : Egli le disse : ' mmazza quanto sei bona Lei le rispose : ' mmazza quanto sei stronzo... e la fiaba comincio' ...… - effequ : RT @CattedraleMag: L'eco della fiaba e, soprattutto, la capacità di cucire storie dall'impianto tradizionale ma assolutamente contemporanee… - Ecate31 : Maestra scrive ai bambini una lettera sul no Green pass. I medici: 'Messaggio pessimo' -

Ultime Notizie dalla rete : fiaba sul

...come una storia che affronta problemi concretissimi con l'afflato della: disabilità, difficoltà economiche, sogni difficili da inseguire e le cui problematiche sono iscritte direttamente......ClioMakeUp! Alla festa vedrete una Clio davvero emozionata e potrete ammirare tutti i look da... Ci sarà spazio anche per spunti e ideedesign e sull ' arredamento. Prima di iniziare, vi ...E se, come per incanto dall'1 al 3 Ottobre 2021 Ferrara diventasse una città dove le Fiabe della nostra infanzia, prendono vita? Torna Ferrara in Fiaba, una nuova ed emozionante edizione del grande ev ...I medici: “Messaggio pessimo” Parafrasi di una fiaba, inviata sul gruppo Whatsapp dei genitori per spiegare perché è assente Ha indirizzato ai suoi alunni – inviandola sul gruppo ...