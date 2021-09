La ferita di Salvini. "Schifo mediatico a 5 giorni dal voto. Morisi va aiutato: non vende morte" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se il primo giorno Matteo Salvini aveva teso la mano all'amico Morisi, il secondo giorno passa al contrattacco e punta il dito contro la "schifezza mediatica" e il modo in cui i giornali hanno trattato la questione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se il primo giorno Matteoaveva teso la mano all'amico, il secondo giorno passa al contrattacco e punta il dito contro la "schifezza mediatica" e il modo in cui i giornali hanno trattato la questione

Advertising

infoitinterno : La ferita di Salvini. 'Schifo mediatico a 5 giorni dal voto. Morisi va aiutato: non vende morte' - pintarella : Forza ragazza, la #bestia è ferita #Morisi Messa alla gogna da Salvini. L'autore dello scatto: 'Uso indegno, facc… - CatelliRossella : Propaganda Live, torna il Pojana: 'Se anche Morisi molla Salvini, vuol dire che la Bestia è ferita' - marino29b : RT @LaCnews24: Il casoLega, la Bestia e' ferita: lo stratega social di Salvini Luca Morisi indagato per droga #calabrianotizie #newscalabri… - alkhimiyah : RT @LaCnews24: Il casoLega, la Bestia e' ferita: lo stratega social di Salvini Luca Morisi indagato per droga #calabrianotizie #newscalabri… -