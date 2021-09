La fattoria degli animali: Andy Serkis dirigerà l'adattamento di George Orwell per Netflix dopo Venom 2 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Andy Serkis cha svelato il nuovo lavoro da regista che lo attende dopo l'uscita di Venom 2: l'adattamento de La fattoria degli animali di George Orwell per Netflix. Mentre cresce l'attesa per l'arrivo al cinema di Venom - La furia di carnage, il regista Andy Serkis guarda già oltre, al suo prossimo progetto, l'adattamento del classico di George Orwell La fattoria degli animali prodotto da Netflix. In un'intervista con Wired, Andy Serkis ha rivelato che il suo prossimo impegno da regista sarà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)cha svelato il nuovo lavoro da regista che lo attendel'uscita di2: l'de Ladiper. Mentre cresce l'attesa per l'arrivo al cinema di- La furia di carnage, il registaguarda già oltre, al suo prossimo progetto, l'del classico diLaprodotto da. In un'intervista con Wired,ha rivelato che il suo prossimo impegno da regista sarà ...

