La donazione più grande della storia: 5 miliardi dai filantropi per proteggere la natura (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si chiama “Protecting Our Planet” (“proteggere il pianeta”) la sfida che nove fondazioni filantropiche si sono poste la scorsa settimana, quando hanno deciso donare ben cinque miliardi di dollari per finanziare la protezione del 30 per cento della terra e del mare entro la fine di questo decennio. Si tratta della donazione più grande mai fatta per la conservazione della natura e della biodiversità. Come riporta il Guardian, tra i miliardari che sono dietro a questo progetto ci sono nientemeno che il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’uomo d’affari svizzero Hansjörg Wyss, che è anche uno dei principali donatori del Partito democratico degli Stati Uniti. La somma di denaro che i filantropi hanno donato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si chiama “Protecting Our Planet” (“il pianeta”) la sfida che nove fondazioniche si sono poste la scorsa settimana, quando hanno deciso donare ben cinquedi dollari per finanziare la protezione del 30 per centoterra e del mare entro la fine di questo decennio. Si trattapiùmai fatta per la conservazionebiodiversità. Come riporta il Guardian, tra i miliardari che sono dietro a questo progetto ci sono nientemeno che il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’uomo d’affari svizzero Hansjörg Wyss, che è anche uno dei principali donatori del Partito democratico degli Stati Uniti. La somma di denaro che ihanno donato ...

AntonioAlibert1 : RT @HuffPostItalia: La donazione più grande della storia: 5 miliardi dai filantropi per proteggere la natura - ErmannoKilgore : RT @HuffPostItalia: La donazione più grande della storia: 5 miliardi dai filantropi per proteggere la natura - HuffPostItalia : La donazione più grande della storia: 5 miliardi dai filantropi per proteggere la natura - NandoCozzi : Oggi ho fatto una donazione a @mozilla perché amo il Web #lovetheweb. Unisciti a me nella lotta per un Internet mig… - Grace_1207 : RT @LidaSezOlbia: sempre di più queste povere creature. Ringraziamo chi ci aiuterà con cibo kitten, sabbietta al silicio, sverminanti e vac… -

Ultime Notizie dalla rete : donazione più Phenix: l'app contro gli sprechi alimentari sbarca in Italia Nata in Francia nel 2014 come startup per facilitare la donazione degli alimenti in scadenza da ... tonnellate di prodotti sprecati ogni giorno , milioni di persone che vogliono consumare in modo più ...

Nuovi codici colore al Pronto Soccorso: anche Cona parte ... in questo periodo, non è più sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, ... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per Estense.com - ...

Coca-Cola in Italia vale 870 mln euro e crea oltre 22 mila posti di lavoro ciociariaoggi.it Nata in Francia nel 2014 come startup per facilitare ladegli alimenti in scadenza da ... tonnellate di prodotti sprecati ogni giorno , milioni di persone che vogliono consumare in modo...... in questo periodo, non èsufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, ... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale:per Estense.com - ...