La battaglia di Trieste può andare persa. Non la guerra Parte l'assalto di Calta-Delfin al fortino di Mediobanca (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'obiettivo primario restano le Assicurazioni Generali, ma i pattisti che trovano la testa d'ariete a valle nella compagnia triestina in Francesco Caltagirone e a monte in Mediobanca in Leonardo Del Vecchio, hanno messo ora nel mirino Alberto Nagel, Ceo di Piazzetta Cuccia. Segui su affaritaliani.it

