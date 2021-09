Kinshasa vuole difendere i suoi minerali dagli interessi cinesi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kinshasa vuole

Internazionale

sfilano per le strade "performer" vestiti di lattine, di resti di camere d'aria o frammenti ... La quinta edizione del festival KinActsensibilizzare sulle questioni ambientali grazie ...Grande tifoso della nazionale, il maresciallo Mobutufare le cose in grande, a partire dall'... I tifosi assiepati sugli spalti dello stadio Tate Raphael di, che un anno più tardi ...Il presidente Tshisekedi vuole riesaminare un contratto minerario firmato dal predecessore Kabila con un’azienda cinese e che finora ha rappresentato solo un danno per le casse dello stato e gli abita ...Immaginate di trovarvi in un paese in cui le reti internet non sono particolarmente sviluppate, e di dover realizzare una rete in fibra ottica con cavi che ...