napolista : “Kessie ha rovinato la partita e forse il girone del Milan. Se ne ricordi quando tratterà il rinnovo” Libero e la… - FedePerForza : @FrancescoOrdine Altro giocatore rovinato. Perché il @acmilan si ostina a valorizzarli facendoli giocare fino all’u… - HaugeFan : @Ceruzinho no ma dico ieri sera, so che questa non è una trollata, purtroppo abbiamo pagato troppo cara l'espulsion… - Andrencr : RT @AcmDuivel: Kessie non solo ha (probabilmente) rovinato il risultato finale ma ha rovinato anche una delle serate più belle che si vedev… - RossoNeroLuca : @icewithes @acmilan Kessie e l'arbitro ci hanno rovinato la serata ???? -

...nella sfida di San Siro con un secondo giallo forse troppo severo nei confronti die con un ... Il suo eccesso di sicurezza sul rigore ha di fattouna partita amara per i rossoneri che ...Anche Alan non usa mezzi termini: "è indifendibile. Aldilà del rosso, peggiore in campo per mezz'ora". La rabbia per la direzione arbitrale La rabbia dei tifosi del Milan però colpisce anche ...L’arbitro Cakir non soltanto non estrae il giallo per il l’argentino, ma addirittura non fischia nemmeno il fallo. È vero le partite son fatte di episodi, ma non sono gli arbitri a dover indirizzare l ..."Cakir ha rovinato il ritorno della Champions nel Meazza rossonero" scrive il Corriere dello Sport commentando il ko dei rossoneri in casa contro l'Atletico Madrid.