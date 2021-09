Katherine Heigl su Grey’s Anatomy | «Massacrata per aver detto la verità»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Certi addii bruciano a distanza di anni come se si fossero consumati ieri. È il caso di quello di Katherine Heigl da Grey's Anatomy, la serie che l'ha portata al successo e alla quale, 12 anni fa, ha scelto di rinunciare per motivi specificati solo più avanti. Ora, in occasione dello sciopero che sta vedendo molte star di Hollywood radunarsi a sostegno di condizioni di lavoro più eque per tutti i membri delle troupe all'interno delle produzioni televisive e cinematografiche, l'attrice 42enne ha scelto di condividere su Instagram un lungo post che ricorda i suoi (difficili) trascorsi proprio sul set di Grey's Anatomy.